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Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar 6 ay uzatılıyor

AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:37
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar 6 ay uzatılıyor

Üst düzey bir AB yetkilisi, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran'da Brüksel'de bir araya getiren Liderler Zirvesi hakkında açıklamalar yaptı. Yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını belirtti.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2018'de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:37
  1. Avrupa
  2. Sivas
  3. Rusya
  4. Ukrayna
  5. Kırım
  6. Avrupa Birliği
  7. Brüksel
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