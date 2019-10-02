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Avrupa Birliği'ni kızdıran Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatında sona gelindi

Avrupa Birliği'nin tepkisine yol açan Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak dev projenin Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatının yaklaşık bir ay sonra tamamlanabileceğini bildirdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
Avrupa Birliği'ni kızdıran Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatında sona gelindi

Avrupa Birliği (AB) içerisindeki tüm itirazlara rağmen özellikle Almanya’nın desteğiyle yapılan Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde sona gelindi.

Zubkov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası etkinliği kapsamında Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Danimarka'nın, projenin kendi topraklarından geçecek kısmı için izin vermemesi halinde bile inşaatın devam edeceğini belirten Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, "Eğer Danimarka'dan izin alamazsak, tarafsız sulardan inşaatı sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Zubkov, projenin inşaat takvimine ilişkin olarak da "Her şey yaklaşık 4-5 hafta içinde tamamlanabilir ancak aralık sonuna kadar vaktimiz var, bu nedenle acele etmiyoruz." diye konuştu.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
  1. Avrupa Birliği
  2. Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi
  3. Kuzey Akım-2
  4. Rusya Enerji Haftası
  5. Gazprom'
  6. ABD
  7. Ukrayna
  8. Polonya
  9. Baltık ülkeleri
  10. Shell
  11. OMV
  12. Engie
  13. Uniper
  14. Wintershall

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