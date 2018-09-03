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Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile 'sığır eti ithalatı' konusunda yaşanan sorunları çözmek için müzakerelere başlamaya hazırlanıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:50
Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!

Avrupa Birliği (AB), ABD'yle sığır eti ithalatı konusunda yaşadığı anlaşmazlığı çözmek için müzakerelere başlamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, ABD'den daha fazla hormonsuz sığır eti ithal edilmesini müzakere etmek üzere AB Konseyi'nden yetki talep ettiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEKLER

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD BaşkanıDonald Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Taraflar, görüşmenin ardından ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

AB, yıllık 45 bin ton hormonsuz sığır eti ithalatına izin veriyor. ABD ise Avrupa'ya daha fazla sığır eti ihraç etmek istiyor. AB ve ABD sığır eti konusunda uzun yılladır bir anlaşma sağlayamıyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:50
  1. Claude Juncker
  2. Avrupa Birliği
  3. Donald Trump
  4. Avrupa
  5. ABD

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