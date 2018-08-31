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Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı! 'Aynısını biz de yaparız'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Eğer ABD otomobil vergilerini artırırsa biz de aynısını yaparız." açıklamasında bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:56
Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı! 'Aynısını biz de yaparız'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Eğer ABD otomobil vergilerini artırırsa biz de aynısını yaparız." açıklamasında bulunurken, "Umarım ABD Başkanı Trump'la yaptığımız yeni vergi düzenlenmeyeceğine yönelik anlaşma geçerli olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil" dedi.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, "AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli" demişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:56
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  5. Jean Claude Juncker
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