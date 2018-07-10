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Avrupa Birliği'nden Trump'a açık tehdit!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok" dedi. Tusk'un bu sözleri, üstü kapalı tehdit olarak yorumlandı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:47
Avrupa Birliği'nden Trump'a açık tehdit!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

TUSK: BİZDEN DAHA İYİ DOSTUNUZ YOK

Trump'ı hedef alan açıklamasından Tusk, "Lütfen müttefiklerinize saygı gösterin. Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok" dedi.

Trump'ın AB ülkelerinin "savunmaya para harcamadığı" ve bu sebeple ABD'ye "borçlu olduğu" yönündeki iddialarını yanıtlayan Tusk, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadelerle Trump'a yüklendi: "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sevgili Donald Trump, ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki yok ve olmayacak. Biz savunmaya Rusya'dan daha fazla ve Çin'le eşit miktarda para harcıyoruz. Umarım bunun bizim güvenliğimiz için harcandığına şüpheniz yoktur."

TRUMP DAKİKALAR SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Donald Tusk'un açıklamasından dakikalar sonra ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden "NATO ülkeleri daha çok ödemeli, ABD daha az ödemeli, hiç adil değil!" dedi.

TRUMP SAATLER ÖNCESİNDE AB'Yİ ELEŞTİREN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Donald Trump, bugün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyorum. İlk önce NATO görüşmesi olacak. ABD onları korumak için başka ülkelerden kat kat fazla harcıyor. Vergi ödeyen ABD'liler için adil değil. Buna ek olarak Avrupa Birliği ile ticarette 151 milyar dolar kaybediyoruz. Bize büyük gümrük vergileri koyuyorlar" demişti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:47
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