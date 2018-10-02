0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı!

Avrupa Parlamentosu'ndan skandal bir Türkiye kararı daha çıktı.

02 Ekim 2018 Salı 17:28
Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı!

AVRUPA Parlamentosu Türkiye'ye yapılan AB yardımlarında 70 milyon euro tutarında kesinti yapan karar tasarısını oy çoğunluğuyla onayladı.  Tasarı, Avrupa Parlamentosu'nun bugün Strasbourg'daki genel kurul oturumunda yapılan oylamada 28'e karşı 544 oyla kabul edildi. Oylamada 74 parlamenter çekimser kaldı.

GEREKÇE NE GÖSTERİLDİ?... Türkiye gibi adaylık sürecindeki ülkeler için öngörülen ve kısaca IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonu olarak adlandırılan mali yardımlarda kesintiye gidilmesine gerekçe olarak "demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında ilerleme kaydedilmemiş olması" gösterildi.

GEÇEN KASIM AYINDA DONDURULMUŞTU... Deutsche Welle'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği Konseyi arasında Kasım 2017'de yapılan bütçe müzakerelerinde Türkiye'ye IPA fonları kapsamında yapılan yardımların 70 milyon euro tutarındaki bölümü "insan hakları, demokratikleşme ve hukuk devleti alanında iyileşme" koşuluna bağlanmış ve dondurulmuştu.

BUGÜN İPTAL EDİLDİ... Avrupa Komisyonu'nun Nisan 2018'de açıkladığı son Türkiye raporunda bu alanlarda ilerleme yaşanmadığının not edilmesi üzerine 70 milyon euro tutarındaki fonun iptaline karar verildi. Bu tutar Türkiye yerine büyük ölçüde Akdeniz'den Avrupa'ya göçle ilgili önlemler ve Suriye politikalarına harcanacak.

SİVİL TOPLUMA DESTEK VURGUSU... Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grup (EPP) ve Bütçe Komisyonu üyelerinden Rumen parlamenter Siegfried Mureşan tarafından hazırlanan karar metninde Türkiye'de "temel hak ve özgürlüklerin kötüleşmesinden" ve "Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmaya devam etmesinden" kaynaklanan "kaygı" da dile getirildi. 

Karara, AB bütçesinden Türkiye'ye yapılacak kesintinin "kesinlikle sivil toplumu etkilememesi" uyarısında bulunan bir madde de eklendi. Parlamento, kesintiye rağmen, sivil topluma yapılacak yardımın artırılmasını istiyor. Parlamentonun savunduğu bu çizgi Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi tarafından da desteklenmekte. Karar, Avrupa Parlamentosu kulislerinde, "AB'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı konusunda Türkiye'ye verdiği önemli bir mesaj" olarak değerlendiriliyor.

AB ÜYELİK SÜRECİ TARİHİNDE BİR İLK... Avrupa Parlamentosu, 2017 sonunda da Türkiye'ye AB bütçesinden yapılan mali yardımlardan 105 milyon euro kesilmesini kararlaştırmıştı. AB üyelik süreci tarihinde Türkiye dışındaki başka bir aday ülke hakkında benzer kesinti kararları alınmamıştı. 

IPA fonları katılım sürecindeki aday ülkelerin AB müktesebatına uyum kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla veriliyor. Türkiye'nin bu kapsamda 2014-2020 dönemi için tahsilatı 4 milyar 453 milyon euro olarak belirlenmişti. Bu miktarın yaklaşık 1 milyar 430 milyon euro tutarlık bölümü demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili projeler için öngörülmüştü.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:28
  1. Türkiye
  2. Avrupa Parlamentosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre insana ilaç oluyor
    1. Çevre insana ilaç oluyor
    2. Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 10..
    3. Bangladeş ordusundan Orgeneral Güler'e..
    4. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    5. Döviz bürosunu soyan uzman çavuş:..
    6. Arabanızda kalp krizi geçiriyorsanız...
    7. Dünya devi, Yavuz Sultan Selim..
    8. Gölcük'te denize düşen kedi, itfaiye..
    9. Türk dış politikasının öncelikleri..
    10. Kanser tedavisi görenin ağız tadı..
    11. Üniversiteli Burcu'yu öldüren katil..
    12. Ketçap lekesinden kurtulmak için..
    13. Destici'den dikkat çeken idam cezası..
    14. Okul çocuğu nasıl beslenmeli?
    15. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
    16. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
    17. Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin"..
    18. 5 kişinin can verdiği havuz faciasıyla..
    19. Terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl..
    20. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek