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Avrupa Birliği'nden 'Siber Savunma Merkezi' hamlesi! Dünya lideri olmak istiyorlar

Avrupa'nın dünya ülkeleri arasında, siber savunma alanında lider rol üstlenmesini amaçlayan AB Komisyonu, birliğin bünyesinde yeni bir 'siber savunma merkezi' kurulmasını teklif etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:46
Avrupa Birliği'nden 'Siber Savunma Merkezi' hamlesi! Dünya lideri olmak istiyorlar

AB Komisyonu, siber savunma alanında "lider rol" üstlenmek için siber savunma merkezi kurulmasını teklif etti. 

AB Komisyonunun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Maria Gabriel, AB Komisyonu binasında Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Güvenlik Birliğinden Sorumlu Üyesi Julian King ile düzenlediği ortak basın toplantısında, siber savunma merkezi kurulması için düzenleme teklifini açıkladı. 

DÜNYADA LİDER OLMAK İSTİYORLAR

Gabriel, AB'nin siber savunma alanında çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu belirterek, yeni merkezin birliğin dünyada bu konuda "lider rol" üstlenmesini sağlayacağını kaydetti. 

Yeni merkezin üye ülkeler arasında bir ağ kurulmasına ve iş birliği yapılmasına katkı sağlayacağını aktaran Gabriel, ilk etapta 80 personelle kurulacak merkezin 2023 yılında Brüksel'de faaliyet geçmesinin planlandığını duyurdu. 

Gabriel, özel sektörle de iş birliği yapacak merkezin araştırma ve inovasyon çalışmaları yürüteceğini, üye ülkelerdeki altyapı çalışmaları için finansman sağlayacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:46
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