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Avrupa Avrupa Birliği'nden Rusya'ya rest! 'Bu kış için Rus gazına ihtiyacımız...'
Avrupa

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya rest! 'Bu kış için Rus gazına ihtiyacımız...'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu kış için Rus gazıne ihtiyacı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 12:30:00 -
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya rest! 'Bu kış için Rus gazına ihtiyacımız...'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeterli miktarda LNG stoku olduğunu ve kış sonuna kadar Rusya'nın ithalatına bağımlı olmayacağını belirtti.

Almanya'da bir televizyon kanalına konuşan Leyen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeye yönelik devreye alınan yaptırımların Moskova hükümetine maksimum etki, Batı ekonomilerine ise olabildiğince düşük etki yapacak şekilde tasarlandığını söyledi.

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Yorumlar

Kış yeni başlıyor olsaydı o zaman görürdük sizi.
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099

kış nekadar dewam edecek & yaza ne kaldı? peki birdahaki kış ne olacak? abd nin rusyaya ihtiyacı olmaya bilir.
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