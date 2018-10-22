Avrupa Birliği'nden Rusya ve Amerika'ya diyalog çağrısı

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı korumak için yapıcı diyaloğu sürdürmeli. Ayrıca, uluslararası ve Avrupa güvenliğinin sağlanması için elzem olan anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güvence altına almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya bağlı kalmadığına dair "ciddi endişeleri" gidermesi uyarısında bulunulurken, ABD'ye de anlaşmadan çekilmesinin sonuçlarını değerlendirmesi çağrısı yapıldı.

'YENİ BİR SİLAHLANMA YARIŞI'

Anlaşmanın Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli rolü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünya, kimseye faydası olmayacak aksine daha fazla istikrarsızlık doğuracak yeni bir silahlanma yarışı istemiyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı. Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor.