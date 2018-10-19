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Avrupa Birliği'nden Myanmar'a 'ticaret' uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Myanmar'ın insan hakları ihlallerine devam etmesi durumunda "ticari tercihlerini" değiştirebileceğini duyurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 20:18
Avrupa Birliği'nden Myanmar'a 'ticaret' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Myanmar'da insan hakları ihlallerinin devam etmesi durumunda birliğin "ticari tercihlerini" değiştirebileceğini söyledi.

Brüksel'de gerçekleşen 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Arakan eyaletindeki "endişeli gelişmeleri" incelemek için gelecek haftalarda bir heyetin Myanmar'a gideceğini duyurdu.

Mogherini, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmesi için Bangladeş ile imzaladığı mutabakata sadık kalması gerektiğini vurguladı.

Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu raporu sonuçlarının "son derece endişe verici" olduğunu dile getiren Mogherini, Myanmar hükümetinin bu iddialara açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Mogherini, "ticari tercihler" konusunda henüz bir karar alınmadığını ancak AB ile ticaret yapabilmek için insan hakları gibi değerlerin önemli rol oynadığını, bu nedenle Myanmar'da olumlu gelişmeler olmaması durumunda, birliğin ticari tercihlerini değiştirebileceğini vurguladı.

Myanmar ve AB arasında tercihli ticaret anlaşması bulunuyor. Myanmar halihazırda AB'ye yüksek sayıda tekstil ürünü ihraç ediyor.

Myanmar ordusunun bazı yetkililerine yaptırım uygulayan AB, aynı zamanda ülkeyle silah ticareti gerçekleştirmiyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:18
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