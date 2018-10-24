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Avrupa Birliği'nden Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
Avrupa Birliği'nden Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır." dedi.

Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Tusk, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "şok edici" şeklinde nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir ikiyüzlülük izi bile bize utanç getirir. Kimin, kimin çıkarını koruduğunu söylemek benim görevim değil ancak bir şeyden eminim. Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır. Duyarlılığınızın ve kararlılığınızın farkındayım ve Avrupa'nın, üye devletlerin veya kurumların herhangi bir belirsiz oyuna karışmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. AB

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