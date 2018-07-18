0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın yürürlüğe giriyor

Ticaret savaşlarında bir türlü geri adım atmayan Amerika Başkanı Trump'ın 'düşman' ilan ettiği Avrupa Birliği, ABD`nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Karar yarın yürürlüğe giriyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:02
Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın yürürlüğe giriyor

Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren AB'nin "tarife oranı kotası"  sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürün ithalatı son 3 yılın ortalamasını  aştığı takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girecek.
  
SÜREÇ
 
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma  sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu  vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.
 
AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi  olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf  tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB,  ABD'yi kararından vazgeçirememişti.
 
ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici  tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya,  pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro,  sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven,  vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde  25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.
 
AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen  tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.
 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:02
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de nefesleri kesiliyor! An meselesi
    1. Karadeniz'de nefesleri kesiliyor! An..
    2. Bedelli meclis’te
    3. Bunun adı vahşet! Annelerinin..
    4. Yalçın Topçu: Küresel bir oyun kurucu..
    5. Darbe sanığı subay halka açtığı..
    6. ‘Eğitimliler’ sağa ‘diplomalı..
    7. Putin'den sunucuya şok hareket: Onu..
    8. Klopp destek çıktı: Bu çocukların..
    9. Şoke eden PKK açıklaması! 'Halkın..
    10. İşte köhne BM’nin acziyeti!
    11. Nicolas Maduro'dan çok konuşulacak..
    12. Avcı: Mültecilerin radikalleşme riski..
    13. Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi..
    14. Fenerbahçe acı gerçeği duyurdu! FIFA...
    15. Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın..
    16. Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve..
    17. Darbeci hain o görüntüleri inkar etti!
    18. HDP’liler hiç değişmedi
    19. Aydın'da klima bomba gibi patladı!..
    20. Mescid'i Aksa'ya Siyonist Yahudi..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!