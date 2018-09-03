0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı

Trablus'ta artarak devam eden çatışmalarla ilgili olarak AB'den çağrı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Gordejuela, "Tüm taraflara derhal şiddete son vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), geçen haftadan bu yana Trablus'ta devam eden çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Trablus'ta artarak devam eden çatışmalar zaten kırılgan olan durumu baltalıyor. Libya'da askeri değil siyasi çözüme ihtiyaç var. Tüm taraflara derhal şiddete son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gordejuela, Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen haftadan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, bir haftada 38 kişinin ölümüne, 90'dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan çatışmalar nedeniyle bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata yakınlarında bulunan Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
  1. AB
  2. Libya
  3. Trablus
  4. Ulusal Mutabakat Hükümeti
  5. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın evinde dikkat çeken detay
    1. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    2. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    3. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    4. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    5. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    6. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    7. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    8. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    9. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    10. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    11. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    12. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    13. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    14. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    15. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    16. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    17. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    18. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    19. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    20. Duterte Obama'ya seslendi: 'O.......
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!