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Avrupa Birliği'nden flaş İdlib çağrısı!

Avrupa Birliği, yaptığı açıklamayla Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararının "sivil hayatların korunmasını garanti altına almasını" istedi.

18 Eylül 2018 Salı 14:09
Avrupa Birliği'nden flaş İdlib çağrısı!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararının "sivil hayatların korunmasını garanti altına almasını" istedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Anlaşmanın, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz." dedi.

Kojiancic, AB'nin daha önce de İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulunduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararı almıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:09
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  2. AB
  3. İdlib çağrısı
  4. Suriye
  5. Türkiye
  6. Rusya

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