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Avrupa Birliği'nden Brexit sürecinin 1 sene daha uzatılması için teklif

AB Müzakerecisi Barnier, Brexit sürecinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
Avrupa Birliği'nden Brexit sürecinin 1 sene daha uzatılması için teklif

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma süreci olan Brexit’i Birlik adına yürüten başmüzakereci Michel Barnier, müzakerelerin önünde bulunan engellerin kaldırılmaları için geçiş sürecinin bir yıl daha uzatılmasını teklif etti.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre, AB ile Londra arasında görüşülen geçiş sürecinin uzaması, özellikle en büyük engellerin başında gelen İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununun çözülmesini sağlayamaya yardımcı olacak.

ÇIKIŞ TARİHİ 2021

Başmüzakereci Michel Barnier’nin Salı günü AB bakanlarına yaptığı öneride, ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereye zaman kazandırılması ve son çare olarak öngörülen İrlanda sınırına ilişkin ’güvenlik ağına’ başvurma riskinin en aza düşmesi vaat edildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan iki diplomat, “Seçeneklerden birisi de, geçiş dönemini bir yıl daha uzatmaktır” açıklamasında bulunarak, çıkış tarihinin 31 Aralık 2021 olması yönünde sinyal verildi.

AB’yi oluşturan 27 ülke ise Brexit geçiş sürecinin baş sorunu haline gelen Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını ve Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliği içerisinde kalacağının taahhüdünü görmek istiyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
  1. Avrupa Birliği
  2. Michel Barnier
  3. Brexit
  4. süreç

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