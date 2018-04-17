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Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve Makedonya kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 18:36
Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve Makedonya kararı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik  Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Arnavutluk ve Makedonya ile  üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında  bulunulduğunu bildirdi. 

Mogherini, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel  Kurulu çerçevesinde AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile basın  toplantısı düzenledi.

Toplam 6 Batı Balkan ülkesinden Sırbistan ve Karadağ’ın müzakerelerde  olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirten Mogherini, “Bugün Komisyon, Arnavutluk  ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını Konseye önermiştir.” dedi.  Mogherini ayrıca Bosna-Hersek’in başvurusu konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü,  Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla kişisel  çalışmalar da dahil olmak üzere çaba sarf edildiğini aktardı.

Mogherini, Bulgaristan’ın dönem başkanlığı çerçevesinde Sofya’da  AB-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi düzenleneceğini de hatırlattı.

Bu akşamdan itibaren Tiran, Üsküp, Podgoritza ve Belgrad’ı kapsayan  bir Balkan turuna çıkacağını aktaran Mogherini, "Birçok kez söylediğimiz gibi  Batı Balkanlar Avrupa’dır ve gelecekte de bizim güçlü ve birleşik Avrupa'mızın  bir parçası olarak kalacaklarıdır. Bu bir çıkarlar ve sorumluluklar paylaşımı  konusudur." ifadelerini kullandı.

Balkanların AB üyelik müzakereleri hakkında fikir yürütürken aslında  AB projesinin gerçek anlamının yakalandığını savunan Mogherini, bu projenin  Avrupa’ya barışı getirdiğini söyledi.

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Karadağ, AB ile üyelik  müzakerelerini yürütüyor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi  ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise devam ediyordu.

Mogherini daha önce, Batı Balkanlar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği  için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu belirterek, "2025 net bir tarih  değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." demişti.

Öte yandan AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ise Komisyonun  önerisinden sonra üyelik müzakerelerinin başlatılması için üye ülkelerin onayının  şart olduğunu hatırlatarak, “Benim ülkem Avusturya’da halkın büyük bölümü buna karşı.” görüşünü savundu.

AB, 2014’te Sırbistan, 2012'de ise Karadağ ile üyelik müzakerelerine  başlamıştı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu iki ülkenin AB üyeliğine  2025’ten önce kabul edilebileceğini söylemişti. AP Genel Kurulunda bu sabah bir  konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin Balkanlar'da  genişlemesine hazır olmadığı mesajını vermişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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