Avrupa Birliği'nden arılara zarar veren maddelere yasak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "neonicotinoid" olarak adlandırılan imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam içeren pestisitlerin arılara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, arıların korunmasının biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve çevre açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

AB'nin yasağı 2019'dan itibaren geçerli olacak. Zirai maddeler sadece arılarla temasın olmadığı kalıcı seralarda kullanılabilecek.

Kaynak: AA