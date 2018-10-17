0553 313 94 23

Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce polis rapor alarak işe gitmedi

Brüksel'de başlayan kritik Brexitzirvesi başlamadan polislerin grevi gündeme damga vurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:12
Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce polis rapor alarak işe gitmedi

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de Brexit'i masaya yatırmak için toplanırken yüzlerce polis memuru sağlık raporu alarak işe gitmedi. Polis memurlarının sendikaların talebi üzerine çalışma şartlarını protesto etmek amacıyla hastalık raporu aldığı iddia ediliyor. Başkent Brüksel'de çalışan polis memurlarının yüzde 20'sinin yani yaklaşık 500 çalışanın bu şekilde iş bıraktığı belirtildi.

Bu hafta Brüksel yoğun güvenlik önlemleri altında iki zirveye ev sahipliği yapacak. Çarşamba ve Perşembe günü Avrupalı liderler Brexit'i, göç konusunu ve güvenlik konularını ele alacak. Perşembe ve Cuma günü ise Avrupa Birliği-Asya zirvesi yapılacak.

Yılda en az 5 kez yapılan Avrupa Birliği zirvelerinin sayısı son yıllarda siyasi ve ekonomik krizlerin artması ile birlikte katlanarak arttı. Zirveler için Avrupa kurumları etrafında güvenliğin sağlanması kapsamında Belçika'nın dört bir tarafından polis takviyeleri yapılıyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:12
  1. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı