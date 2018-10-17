Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce polis rapor alarak işe gitmedi

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de Brexit'i masaya yatırmak için toplanırken yüzlerce polis memuru sağlık raporu alarak işe gitmedi. Polis memurlarının sendikaların talebi üzerine çalışma şartlarını protesto etmek amacıyla hastalık raporu aldığı iddia ediliyor. Başkent Brüksel'de çalışan polis memurlarının yüzde 20'sinin yani yaklaşık 500 çalışanın bu şekilde iş bıraktığı belirtildi.

Bu hafta Brüksel yoğun güvenlik önlemleri altında iki zirveye ev sahipliği yapacak. Çarşamba ve Perşembe günü Avrupalı liderler Brexit'i, göç konusunu ve güvenlik konularını ele alacak. Perşembe ve Cuma günü ise Avrupa Birliği-Asya zirvesi yapılacak.

Yılda en az 5 kez yapılan Avrupa Birliği zirvelerinin sayısı son yıllarda siyasi ve ekonomik krizlerin artması ile birlikte katlanarak arttı. Zirveler için Avrupa kurumları etrafında güvenliğin sağlanması kapsamında Belçika'nın dört bir tarafından polis takviyeleri yapılıyor.