0553 313 94 23

Avrupa Birliği ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek

AB ve Japonya güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'e uzay aracı gönderecek.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:24
Avrupa Birliği ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığındaki "BepiColombo" misyonu kapsamında Ariane 5 roketinin Fransa Guyanası'ndan 20 Ekim tarihinde fırlatılacağını açıkladı.

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

Roketin, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.

Öte yandan, güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu kaydeden uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:24
  1. ESA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak!
    1. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    2. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    3. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    4. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    5. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    6. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    7. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    8. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    9. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    10. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    11. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    12. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    13. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    14. İstanbul'da dehşet evi hakkında kan..
    15. Başkan Uysal: Türkiye'nin ilk Millet..
    16. Kimlik no: 363 ve 364! O çocuklar..
    17. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia
    18. Akıncı Üssü davasında 2 sanığa tahliye
    19. Yıllardır iddia ediliyordu gerçek..
    20. Veliaht Selman'a yeni görev
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"