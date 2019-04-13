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Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri temaslarda bulunmak üzere Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:11
Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri temaslarda bulunmak üzere Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi.


AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği geziye 20 AB üyesi ülkenin büyükelçisi ve diplomatları katıldı. Büyükelçiler Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Katolik ve Ortodoks kiliselerini ve ardından Arsuz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek burada kilise görevlilerinden bilgiler aldı. Arsuz Konacık’ta Roma döneminden kalma antik Sütunlu Liman Şehri’ kalıntılarının bulunduğu bölgeyi de ziyaret ederek tarihi eserler hakkında bilgiler alan büyükelçiler, bölgenin tarihi ve doğa güzelliklerine hayran kaldı. Büyükelçiler, daha sonra İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına (İTSO) da geçti. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, büyükelçi ve diplomatlara, bölgenin ticaret ve sanayisi hakkında bilgi verdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda iki kez AB ülkelerinin büyükelçileri olarak Türkiye’nin değişik yerlerine geziler düzenlediklerini, bu kez kültürel açıdan çok zengin bir yer olan Hatay’a geldiklerini söyledi.


İTSO’dan İskenderun’daki demir çelik ve tarım üretimi hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Berger, Suriye sınırına yakın Hatay’da son durumu da görmek istediklerini, Suriyelilerin ekonomiye ve eğitime katılımları, ayrıca entegrasyonu hakkındaki sorunlarla buna karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Berger, gezinin ilerleyen bölümünde Dörtyol ilçesinde AB finansmanıyla yapılacak bir hastanenin temel atma törenine katılacaklarını bildirdi. Christian Berger, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapılacak hastane projesinin, ev sahibi toplumun bölgedeki Suriyelileri ağırlamasına yardımcı olmada destek amacı taşıdığını belirterek desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:11
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