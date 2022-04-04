Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik deprem! 21 ayın dibini gördü

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -7,0 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Nisan ayında -18,0 puana indi. Analistler endeksin -9,2 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı. Böylece endeks 2002 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks 7,8 puandan -5,5 puana geriledi ve 2021 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -20,8 puandan -29,8 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2011 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gelmiş oldu.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -5,2 puandan -17,1 puana kadar geriledi. Cari endeks 10,0 puandan -4,8 puana, beklenti endeksi -19,3 puandan -28,8 puana kadar indi.

Anket 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 266'sı kurumsal olmak üzere bin 249 yatırımcı katıldı.

Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.