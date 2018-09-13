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Avrupa Birliği, Ukrayna kararını 6 ay uzattı

Avrupa Birliği Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararını 6 ay uzatıldığı belirtildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:16
Avrupa Birliği, Ukrayna kararını 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararını 6 ay uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını hedef alanlara karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin 15 Mart 2019'a kadar devam edeceği bildirildi.

Mal varlıklarının dondurulması ve seyahat kısıtlamalarını içeren önlemler 155 kişi ve 44 kuruluşu kapsıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:16
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. Ukrayna
  3. AB Konseyi
  4. yaptırım kararı

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