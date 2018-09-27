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Avrupa Birliği sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, dış sınırlarında güvenliği artırmak için insansız hava aracı ile Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de deneme uçuşları yapmaya başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:48
Avrupa Birliği sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

AB Sınır Güvenliği Ajansından (FRONTEX) yapılan yazılı açıklamada,  orta irtifalı ve havada uzun süre kalma kapasitesine sahip İHA'ların sınır  güvenliği için kullanımının denemeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de yerel  makamlarla koordineli şekilde uçurulan İHA'lar gözetim sistemleri, termal  kameralar ve radarlarla donatıldı.

Yıl sonuna kadar test edilecek İHA'ların maliyet ve etki bakımında  başarıları değerlendirilecek.

İHA'lar denizlerin denetimi, arama-kurtarma çalışmaları, suç şüphesi  bulunan gemilerin tespit edilmesi ve anlık bilgi paylaşımı gibi farklı  operasyonlarda kullanılacak.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:48
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  2. İHA
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