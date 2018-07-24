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Avrupa Birliği sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti

Avrupa Birliği, sığınmacı krizini çözmek için  geçen ay düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde ortaya attığı "bölgesel tahliye  merkezleri" ve "kontrollü sığınmacı merkezleri" kavramlarına açıklık getirerek,  bu merkezleri topraklarında kurmayı kabul eden ülkelere mali yardım sağlanmasını  teklif etti.

24 Temmuz 2018 Salı 15:45
Avrupa Birliği sığınmacı alan ülkeye para vermeyi teklif etti

AB Komisyonu, üçüncü ülkelerde kurulması öngörülen "bölgesel tahliye  merkezleri" ve üye ülkelerde kurulması planlanan "kontrollü sığınmacı merkezleri"  kavramlarına açıklık getiren bir yol haritası metni yayımladı.

Merkezlerin kurulmasına ilişkin bazı önerilere yer verilen metin, üye  ülkelerin daimi temsilcileri tarafından yarın düzenlenecek AB Daimi Temsilciler  Komitesi Toplantısı'nda (COREPER)  ele alınacak.

Metne göre, söz konusu iki merkez, AB ülkelerinin ortak sorumluluk  alarak "karmaşık sığınmacı sorununa" çözüm bulmasına yardımcı olacak.

"KONTROLLÜ SIĞINMACI MERKEZLERİ"

AB'ye ulaşan sığınmacılar birlik ülkelerinde kurulacak "kontrollü  sığınmacı merkezleri"ne gönderilecek.

Bu merkezler sayesinde uluslararası korumaya muhtaç sığınmacılar ile  AB'de kalma hakkı bulunmayan yasadışı sığınmacılar arasındaki ayrımın yapılacağı  ve geri iadelerin hızlandırılacağı kaydediliyor.

Merkezleri ülkesinde kurmayı kabul eden üye ülkelere "AB tam destek"  verecek.

Bu çerçevede ülkelere Avrupa sınır muhafız takımları, sığınmacı  uzmanları tahsis edilecek. Tüm masraflar AB bütçesinden karşılanacak.

Aynı zamanda AB, "kontrollü sığınmacı merkezi" kuran üye ülkenin  altyapı ve operasyonel maliyetlerini karşılayacak, merkeze kabul edilen her bir  sığınmacı için 6 bin avro ödeme yapacak.

Öneriye göre bu kavramın uygulanabilirliğini ölçmek için yakın zamanda  bir pilot merkez kurulacak.

"BÖLGESEL TAHLİYE MERKEZLERİ"

Üye ülkelerde kurulacak "kontrollü sığınmacı merkezleri"nin yanı sıra  üçüncü ülkelerde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç  Örgütü (IOM) ile iş birliği yürütülerek "bölgesel tahliye merkezleri" inşa  edilecek.

Bu merkezlerin sığınmacıların düzenli ve güvenli bir şekilde tahliye  edilmesine katkı sağlayacağı savunuluyor. Aynı zamanda bu merkezlerde de  uluslararası korumaya ihtiyacı olan sığınmacılar ile yasadışı sığınmacıların  hızlı bir şekilde ayırt edileceği ve geri iadelerin hızlanacağı kaydediliyor.

"Bölgesel tahliye merkezleri" istekli olan "ortak ülkelerde" kurulacak  ve bu ülkelere "siyasi, güvenlik ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına" uygun özel   destek sağlanacak. AB, merkezlerin kurulmasında ortaya çıkan masrafları  karşılayacak.

Merkezler, yasa dışı sığınmacıların sık kullandığı noktalara uzak  yerlere inşa edilecek ve tüm tahliye edilen sığınmacılara yeniden yerleştirme  hakkı verilmeyecek.

Metinde bu merkezlerin "toplama kampları" olmayacağı ve uluslararası  hukuka uygun hareket edileceğine vurgu yapılıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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