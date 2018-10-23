Avrupa Birliği, S.Arabistan'ı tehdit etti
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komiseri Mogherini, Suudi Arabistan yönetimini hedef aldı. Tehdit niteliğinde ifadeler kullanan Mogherini, "AB'nin tepkileri bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır" açıklamasında bulundu.23 Ekim 2018 Salı 18:43
AB Komiseri Mogherini: "(Kaşıkçı'nın öldürülmesi) AB'nin tepkileri bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır"
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