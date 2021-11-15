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Avrupa Avrupa Birliği, o ülkelerin koronavirüs aşı sertifikalarını tanıdı
Avrupa

Avrupa Birliği, o ülkelerin koronavirüs aşı sertifikalarını tanıdı

Avrupa Birliği Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan’ın koronavirüs aşı sertifikalarını tanıdığını duyurdu. Yarından itibaren 4 ülkenin aşı sertifikası AB aşı sertifika sistemine bağlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:13:00 - 2021-11-15 17:21:38
Avrupa Birliği, o ülkelerin koronavirüs aşı sertifikalarını tanıdı

AB Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtildi.

Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.Açıklamada, hâlihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sitemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.  Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

 

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