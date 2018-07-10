0553 313 94 23

Avrupa Birliği nüfusu 512,6 milyon oldu

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2018 yılı itibarıyla 512,6 milyona ulaştı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:37
Avrupa Birliği nüfusu 512,6 milyon oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017 yılının başında 511 milyon 521 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 512 milyon 596 bin 400'e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 74 bin 700 kişi arttı.

Almanya, 82 milyon 850 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, Almanya'yı 67 milyon 221 bin 900 ile Fransa, 66 milyon 186 bin 400 ile İngiltere, 60 milyon 484 bin ile İtalya ve 46 milyon 659 bin 300'le İspanya izledi.

AB'nin en az nüfusa sahip ülkesi ise 475 bin 700 ile Malta oldu. Malta'yı 602 bin ile Lüksemburg ve 864 bin 200 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 80 milyon 810 bin 500 kişi olarak ölçüldü.

AB üyesi 28 ülkede 2017 yılında ölümlerin sayısı doğumları geçti.

AB’de bu dönemde toplam 5 milyon 262 bin 700 ölüm, 5 milyon 58 bin 600 doğum gerçekleşti.

AB’nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kaynaklı olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:37
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Almanya
  5. İtalya
  6. Fransa
  7. Kıbrıs
  8. Güney Kıbrıs
  9. İspanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı
    1. Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın..
    2. İBB’den 15 Temmuz kararı! Ücretsiz..
    3. Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması
    4. Netanyahu yeniden ifade verdi
    5. Bir devir daha kapanıyor! Yarı..
    6. Afrin'de 15 terörist etkisiz hale..
    7. Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı..
    8. İYİ Parti'de sondakika depremi! Haber..
    9. Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu kararı
    10. Özil'in Almanya Milli Takımı'nı..
    11. Başsavcılıktan 'Çorlu tren faciası'..
    12. Mahkeme kararıyla namaz kılmayı..
    13. Tren kazasına ilişkin başsavcılıktan..
    14. İzmir'de hacze giden avukata hakaret..
    15. THY, tarihinin rekorunu kırdı!
    16. Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler..
    17. Türk Polis'inden takdir toplayan hareket
    18. Avrupa Birliği nüfusu 512,6 milyon oldu
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sahte..
    20. Meclis'te en büyük alkışı alan 2 bakan!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!