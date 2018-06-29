Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde sığınmacılarla ilgili mutabakat

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Brüksel'deki zirvede liderlerin sığınmacılar sorununun çözümünde sorumlu davrandıklarını söyledi.

"Varılan mutabakat Avrupa'nın çözümü olduğu için memnuniyetle karşılıyorum." diyen Maas, birçok kişinin daha önce zirvede anlaşmaya varılmasını mümkün görmediğini kaydetti.

Avrupa çözümünün, "uzlaşma" demek olduğunu belirten Maas, sığınmacılardan ciddi şekilde etkilenen İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin çıkarlarına dikkat edilmesinin de başarıldığını dile getirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, anlaşmaya varılan maddelerin uygulanmasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'daki koalisyonun diğer tarafları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında iltica ve sığınmacı konusunda yaşanan görüş ayrılığına işaret Maas, Brüksel'de varılan anlaşmaya Almanya'da herkesin yapıcı yaklaşmasını istedi.

Ermenistan ile ilişkiler konusunda değerlendirmede bulunan Maas, Almanya olarak iyi diplomatik ilişkilere sahip oldukları Ermenistan'daki reform sürecine ve yolsuzlukla mücadeleye destek vereceklerini söyledi.

Almanya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu üyesi olduğuna işaret eden Maas, Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ'daki ihtilafın çözümü konusundaki müzakereleri desteklediğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan da Alman mevkidaşına Ermenistan'daki demokratikleşme sürecinin gelişimi konusunda atılan adımları anlattığını aktardı.

Ülkesinin demokratikleşmesi konusunda yapılacak reformlarda ve ülkenin gelişmesine ilişkin diğer konularda AB ile iş birliği içinde olmaya kararlı olduklarını ifade eden Mnatsakanyan, Almanya'nın AB içinde Ermenistan'ın partneri olarak önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA