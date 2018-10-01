Avrupa Birliği konvoyuna saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da teröristler bu kez Avrupa Birliğine ait askeri bir konvoya saldırdı.

Avrupa Birliğini Barış Kuvveti AMISCOM konvoyunu hedef alan Eş Şebab militanları, bomba yüklü bir aracı patlattı. Saldırıda, okul çıkış saati olduğu için aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş Şebab örgütünün Sözcüsü Abdiasis Abu Musab, saldırının sorumluluğunu üstlenerek yaptığı açıklamada, "Avrupalı yetkilileri hedef aldık. Daha sonra kayıplar hakkında detayları vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Somali'nin merkezi yönetimini İslamcılara karşı savunmaya yardımcı olan Afrika Birliği tarafından yönetilen barış gücü AMISOM için başlıca finansman kaynaklarından biridir.