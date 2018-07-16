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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi için çağrı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, Çin, Rusya ve ABD arasındaki ticaret savaşının önlenmesi gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi için çağrı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, küresel düzene zarar verilmemesi için Çin, Rusya ve ABD'ye ticaret savaşlarının önlenmesi çağrısı yaptı.

Pekin'de bir zirvede konuşan Tusk, Çin, Rusya ve ABD'den, ticaret savaşlarının önlenmesi, çatışma ve kaos yaşanmaması için Avrupa ile ortak çalışmasını istedi.

Dünya düzeninin değiştiği gerçeğinin farkında olduklarını ve bunu daha iyi hale getirmek için ortak sorumlulukları olduklarını belirten Tusk, küresel düzene zarar vermemek için uluslararası ticaret kurallarını yeniden şekillendirmenin Avrupa, Çin, ABD ve Rusya için ortak bir görev olduğunu savundu.

Tusk, kaos ve çatışmadan kaçmak için hala zaman olduğunu söyleyerek, "Çin'in yanı sıra Trump ve Putin'e de bu sürece katkı sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  1. Avrupa
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