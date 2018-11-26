Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Azak Denizi'nde "şiddete başvurmasını" kınadı.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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