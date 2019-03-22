Avrupa Birliği, İsrail’in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu. IHAAW135533-GEN/22-03-2019- Avrupa Birliği, İsrail’in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.

IHAAW135533-GEN/22-03-2019- Avrupa Birliği, İsrail’in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.22.03.2019 13:55:33TSINNNN

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