Avrupa Birliği İngiltere'yi uyardı: Biz hazırız

Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılan liderler zirvesinden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin üyeliğinin sona ereceği mart ayı sonuna kadar bir anlaşma olmazsa bile, AB üyelerinin planlarının hazır olduğunu söyledi.

May ise AB üyesi İrlanda ile İngiltere'ye bağlı kuzey İrlanda arasında sınır denetimi gerektirecek bir sonuç çıkmaması için yeni öneriler getireceğini söyledi ancak yine de anlaşma olmamasına hazırlıklı olduğunu belirtti.

May, daha önce kendi kabinesinin onayladığı "Chequers" önerileri paketinin ticaret sorununa getirdiği çözümlerin Kuzey İrlanda sınırı sorunu için de uygulanabilir olduğunu ve bu çözümün konuyu ileriye götürecek tek yol olduğunu söyledi.

AB Başkanı Donald Tusk da, İngiltere'nin sorunsuz çıkışı ve gelecekteki ticaret ilişkileri için anlaşma sağlanması konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.

Tusk, 18 Ekim'de Brüksel'de yapılacak zirve toplantısının büyük sorunların çözümü açısından bir "kader anı" olacağını ve liderlerin 17-18 Ekim tarihlerini nihai bir anlaşmanın gerçekleşeceği tarih olarak düşündüklerini söyledi.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞ VAR"

Ancak hem May, hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel daha yapacak "çok iş olduğunu" söylediler.

May 10 gün sonra yapılacak parti kongresinde öfkeli muhaliflerin tepkisiyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

Muhafazakar Parti içindeki muhalif kanat May'i, AB ile serbest ticaretin devam etmesi uğruna çok sayıda AB mevzuatının devamına razı olduğu gerekçesiyle eleştiriyorlar.

Bazı muhalifler, ekonomiye çok zarar vereceği uyarılarına aldırmadan, AB'den anlaşmasız çıkış demek olan "sert Brexit" seçeneğini destekliyor.