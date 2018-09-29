Avrupa Birliği ile ilişkiler normalleşiyor
15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ve sonrasından yaşanan gelişmeler sebebiyle kopma noktasına gelen AB-Türkiye ilişkileri, karşılıklı somut adımlarla yeninde şekilleniyor.29 Eylül 2018 Cumartesi 08:02
Özellikle Ankara-Berlin hattındaki diplomasi atağı, AB ile ilişkilerin her alanda canlandırılması konusunda hükümetin verdiği son mesajlar ve AB katılım sürecinin önemli mekanizmalarından olan Reform Eylem Grubu’nun üç yıllık aradan sonra geçtiğimiz ay gerçekleştirilmesi yeni dönemde ilişkilere ivme kazandıracağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca Hollanda ile karşılıklı büyükelçi atanmasıyla ilişkilerin normale dönmesi de önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği hem AB hem de Türkiye’yi etkileyen “saldırgan ekonomik politikalar” da AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine ve yakınlaşmasına etken oluyor.
(Türkiye)
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