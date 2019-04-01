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Avrupa Birliği heyeti Özbekistan'da

AB'nin Orta Asya Özel Temsilcisi Piter Burian ve Afganistan Özel Temsilcisi Roland Kobia, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ile görüştü

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:16
Avrupa Birliği heyeti Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Piter Burian ve Afganistan Özel Temsilcisi Roland Kobia, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Özbekistan'da Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Özbekistan ile AB arasındaki çok yönlü işbirliğinin durumu ve perspektifleri ile Afganistan'ın sosyo-ekonomik kalkınması ve kurumakta olan Aral Gölü sorununun çözümüne yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Açıklamada, "AB heyeti siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, bilim-teknik, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni imkanlar sunan Özbekistan'daki geniş kapsamlı reform süreci ve bu sürecin ilk sonuçlarını olumlu değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede tarafların, bu yıl yapılması öngörülen ortak etkinlikler, tarafların gündemini oluşturan meseleler ve uluslararası ile bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

AB heyetinin ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ile bir araya gelerek, Özbekistan’ın Afganistan’da siyasi sürecin başlatılması ve bu yönde olası işbirliğini destekleme çabalarını, Özbekistan'ın Afganistan'da gerçekleştirdiği altyapı projelerini, Afganistan'a ekonomik yardım çerçevesinde ikili ve çok taraflı sosyal-insani projelerin uygulanmasına yönelik beklentileri ile Afgan gençlerin Özbekistan'da eğitim almasını destekleme meselelerini ele aldığı kaydedildi.

AB heyeti ülkedeki temasları kapsamında, yarın Özbekistan'ın Afganistan ile sınır vilayeti olan Surhanderya'da incelemelerde bulunacak ve bölgeden Afganistan'a ithalat-ihracatın arttırılmasına yönelik kurulan "Termez Kargo" lojistik merkezini ziyaret edecek.

AB heyetinin ziyaretinin, Kamilov'un dün Kabil'de, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakerelerin Özbekistan'da yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Özbek tarafının teklifini iletmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 22:16
  1. Afganistan
  2. Avrupa Birliği Afganistan Özel Temsilcisi Roland Kobia
  3. Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian
  4. Özbekistan
  5. Özbekistan DışişleriBakanı Abdulaziz Kamilov

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