Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
Avrupa Birliği (AB), Çin'e karşı uyguladığı ticari kısıtlamalar konusunda yeşil ışık yaktı. AB, Çin'den ithal ettiği güneş panellerindeki kısıtlamaları kaldıracak.03 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen güneş panellerine yönelik 5 yıldır uygulanmakta olan ticari kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Açıklamada, Avrupa'daki güneş paneli üreticileri ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda AB Komisyonu'nun söz konusu ticari tedbirleri gece yarısından itibaren sona erdirme kararı aldığı, uygulamanın AB'nin yeni yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamasına yardımcı olacağı kaydedildi.
AB, Çin'in güneş paneli sektörüne yönelik anti damping vergilerini 2013 yılında yürürlüğe koymuştu.
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