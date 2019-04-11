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AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB üyesi 27 ülkenin Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 07:15
AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

Brüksel'de süren Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

İngiliz hükümetinin onayı alınacak

Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye 6 ay süre verildi

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Birexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

May, Tusk'a bir mektup göndererek Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 07:14
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