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Avrupa Birliği Arnavutluk ile anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği, Sırbistan'dan sonra Arnavutluk ile de sınır yönetimini güçlendirmek ve muhtemel göçle mücadele etmek için anlaşmaya vardı.

05 Ekim 2018 Cuma 14:34
Avrupa Birliği Arnavutluk ile anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'dan sonra Arnavutluk'la da sınır yönetimini güçlendirmek ve olası göçle mücadele etmek için bir anlaşma imzaladı. 

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile Arnavutluk arasında sınır güvenliği alanında iş birliğini artırmayı öngören bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Anlaşmanın Frontex'in üye ülkeler ve Arnavutluk arasında işbirliğini koordine etmeyi amaçladığı, ajansın Arnavutluk ile sınır paylaşan üye ülke sınırlarında faaliyet göstermesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Arnavutluk topraklarından operasyon hakkı

Tiran hükümetinin onayıyla Frontex'in Arnavutluk topraklarında da operasyon yapabilmesinin önünü açan anlaşmanın özellikle düzensiz göç, göç akınında olası ani artış ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor.

AB, eylül ayında Sırbistan ile benzer bir anlaşmaya varmış, anlaşma uyarıncı Frontex muhafızlarının Sırbistan'a yerleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:34
  1. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı
  2. Arnavutluk
  3. Avrupa Birliği
  4. Avrupa Parlamentosu

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