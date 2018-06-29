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Avrupa Birliği anlaştı! Türkiye'ye 3 milyar dolar

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 08:19
Avrupa Birliği anlaştı! Türkiye'ye 3 milyar dolar

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma haberi sabah 06.38'de uluslararası ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu.

Ortak sonuç bildirisi İtalya'nın imza engeline takılan iki günlük zirvede devlet liderleri 'gönüllülük esası' üzerinde uzlaştı. Buna göre AB ülkelerinden isteyenler gelen göçmenler için ülkelerinde merkezler açacak ve bu merkezler üye ülkelerce gönüllü olarak kurulacak.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avronun aktarılmasına yönelik  engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLAR

Zirveden çıkan bir başka karar, Türkiye'ye üç milyar dolar verilmesi oldu. AB, daha önce Ankara ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yine 3 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Ayrıca Afrika'daki göçmen projesine de 500 milyon dolar aktarılacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:19
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