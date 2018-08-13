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Avrupa Birliği , 'altın pasaportta' sıkı önlemler almaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, AB’nin 8 üyesinde yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın (altınpasaport) kara para aklama ve yolsuzluğa karşı sıkı önlemlerle denetleneceğini bildirdi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:11
Avrupa Birliği , 'altın pasaportta' sıkı önlemler almaya hazırlanıyor

AB  Komisyonu'nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu  Üyesi Vera Jourova, Financial Times gazetesinde yer alan röportajında, yolsuzluk  ve kara para akladığından şüphe duyulan kişilere AB üyesi ülkelerde vatandaşlık  verilmemesi gerektiğini belirterek, üye ülkelerin vatandaşlık vermesini yasaklama  güçlerinin olmadığını kaydetti.

Üye ülkeler tarafından yatırım karşılığı verilen vatandaşlığın AB’deki  bütün ülkeleri etkilediği için ülkelerden talepte bulunma zorunluluğu doğduğunu  vurgulayan Jourova, "Hayatı boyunca maaşı yüksek olmayan işlerde çalışarak orta  ve üst düzey yöneticilik yapmış Rus vatandaşlarının bir anda para sahibi olup  Malta’da vatandaşlık alması konusunda büyük endişelerimiz var." ifadelerini  kullandı.

Jourova, AB’nin Malta ve Güney Kıbrıs gibi 8 üye ülkesinde yatırımlar  karşılığında verilen vatandaşlığın (altınpasaport) kara para aklama ve  yolsuzluğa karşı sıkı önlemlerle denetleneceğini bildirdi.

Jourova, geçen hafta, AB'nin suç işleyenlerin, yolsuzluğa bulaşanların  ve kara para aklayanların güvenli bir sığınağı olmaması gerektiğini belirterek,  üye ülkelerin bir an önce kara para aklama ile mücadele konusundaki AB'nin yeni  kanunlarını uygulaması gerektiğini vurgulamıştı.

AB'de "truva atları" istemediğini ifade eden Jourova, "Bazı üye  ülkeler, vatandaşlığın suçlulara verilmediğinden emin olmak için daha fazlasını  yapmalı."  ifadesini kullanmıştı.

Malta, 700 yatırımcıdan toplamda 590 milyon avro yatırım çekti

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre,  2016'da yüzde 87'si AB dışı ülkelerden olmak üzere toplamda yaklaşık 995 bin  kişiye AB ülkeleri tarafından vatandaşlık verildi. Bu rakam 2014'te 889 bin ve  2015 yılında 841 bin olarak gerçekleşmişti. Yatırım için verilen vatandaşlık  sayısı, toplam rakamın ancak yüzde 0,1’e denk geliyor.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme  konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, 150 bin avrodan fazla yatırım  yapan yabancılara vatandaşlığın yolunu açmıştı.

Birlik içinde Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs,  Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık  "altın vize" programına sahip olan ülkeler olarak dikkati çekiyor.

Vatandaşlık programını 2014’ten beri uygulayan Malta, 700 yatırımcıdan  toplamda 590 milyon avro yatırım çekti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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