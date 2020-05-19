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Avrupa

Avrupa Birliği '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak adına 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:57:00 - 2020-05-19 14:59:01
Avrupa Birliği '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay verdi

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini bildirdi.

Buna göre, üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.

 

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