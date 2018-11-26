0553 313 94 23

Almanya’da ezan okuma yarışması düzenlendi! Avrupa Bilal’ini buldu

Almanya'nın Recklinghausen kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanlığı tarafından “Avrupa Bilal'ini arıyor” ezan okuma yarışması düzenlendi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:09
Almanya’da ezan okuma yarışması düzenlendi! Avrupa Bilal’ini buldu

Almanya’nın Recklinghausen kentinde, “Avrupa Bilal’ini arıyor” ezan okuma yarışması düzenlendi.

Eyüp Sultan Camii’nde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği 13-17 yaş grubunda Hamburg bölgesinden Bünyamin Bozkurt, 18-25 yaş grubunda Ruhr-A bölgesinden Ahmet Faruk Berber kazandı.

Yarışmada, 13-17 yaş grubunda ikinci Ahmet Enes Efe, üçüncü Muhammed Özcan oldu. 18-25 yaş grubunda ise ikinciliği Ali Mahmood, üçüncülüğü Muhammed Çınar elde etti.

Gençler dinden uzak kalmasın

-GMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’da yetişen Müslüman gençlerin dinlerinden uzak kalmamaları için bu tür yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Ezan-ı Muhammedi’nin İslam dininin “şiarı” olduğunu ifade eden Bakşiş, “Ezan bütün Müslümanların ortak sembolüdür. Diller üstü bir temsil yönü vardır. Hangi İslam ülkesine giderseniz gidin ezan okunduğunda onun ortak dilini her yerde anlarsınız” dedi.

-GMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün de izlediği yarışmada, dereceye girenler ödüllerini, Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan ile Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman’ın elinden aldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:09
  1. Recklinghausen
  2. Avrupa Bilal’ini arıyor
  3. Eyüp Sultan Camii
  4. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanlığı
  5. Ahmet Enes Efe
  6. Muhammed Özcan
  7. Ali Mahmood
  8. Muhammed Çınar
  9. GMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş
  10. Müslüman gençler
  11. Ezan-ı Muhammedi
  12. İslam
  13. GMG Genel Başkanı Kemal Ergün
  14. Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan
  15. Abdullah Kodaman

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ezan islamın şiarı mı? Ya bunlar islamı bilmiyor ya şiarın ne olduğunu.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un "golsüz" forvetleri
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un..
  2. Taksisini kullanmayan satsın
  3. Ali Talip Özdemir kimdir?
  4. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
  5. Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden..
  6. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
  7. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
  8. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
  9. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
  10. CHP, zulüm demek
  11. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
  12. Hakan Bahadır kimdir?
  13. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
  14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  15. Günün ilk yarısında en çok değer..
  16. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
  17. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
  18. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
  19. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
  20. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'