Avrupa basını olaylı derbiyi böyle gördü

İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylar Avrupa basınında manşetlere çıktı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralanması, BBC, Bild ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde en üst sıralarda yer aldı.

BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşete çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild de Şenol Güneş'in yaralandığı fotoğrafı manşetten verdi. Bild haberi "Beşiktaş Teknik Direktörü başından vuruldu" başlığıyla duyurdu.

İspanyol Marca da Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünü belirttiği haberde Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılmasıyla maçın tatil edildiğini yazdı.