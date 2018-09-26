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Avrupa aşığı Laikçiler şokta! Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza geliyor!

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, içki yasağı ile karşı karşıya. Yeni çıkması planlanan yasaya göre şehirde akşam 7'den sonra içki şişesini poşetle dahi taşımak yasaklanacak. Bu durum laikçiler arasında tartışmaya yol açıp açmayacağı merak konusu oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:10
Avrupa aşığı Laikçiler şokta! Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza geliyor!

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik'te akşam 19:00'dan sonra alkol şişesi taşımanın yasaklanması gündemde.

POŞETTE TAŞIMAK BİLE YASAKLANACAK

Venedik'te şehre gelen turistleri kontrol altında tutabilmek için sokaklarda içki şişeleri taşınmasını yasaklanması gündemde. Kent yetkililerince gündeme getirilen konu tartışmaya açıldı.

Kentte, akşam 19:00'dan sonra alışveriş torbalarının içinde olsa bile yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesi öngürülyor. Polis, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Venediklileri değil, sarhoş turistleri hedef alacaklarını söyledi.

500 EURO'YA KADAR CEZA

İtalyan Ansa Haber Ajansı'na göre gelecek ay kabul edilmesi beklenen tasarı, "meşru bir neden olmaksızın kamusal alanda tüketim için taşınan her türlü alkollü içkiyi" kapsıyor.

500 Euro'ya kadar para cezası verilmesi öngörülen kent yasa tasarısı gündemi şimdiden karıştırmış durumda.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:10
  1. italya
  2. venedik
  3. yasak
  4. euro

YORUM YAZ

  • hünerlihünerli13 dk önce
    apartman altında yada yanında içki satış yerleri kapatılmalı. Çünkü o konutlarda çocuklar yaşıyor.Sarhoşlar la karşılaşmak istemiyoruz.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU19 dk önce
    YOOOK...OLMAZ....BU ÜLKEDE ALKOL SINIR SERBEST OLACAKKİ MİLLET ZEHİRLENSİN...HER TÜRLÜ KAZA BELAYI YAŞASIN....
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