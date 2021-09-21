Avrupa Adalet Divanı’ndan Polonya’ya ceza: Günlük 500 Euro para ödeyecekler
Avrupa Adalet Divanı, faaliyetini durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin Euro para cezası verdi.
AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın kömür madenleri nedeniyle Polonya'ya karşı açtığı davayı karara bağladı.
Buna göre, Polonya Turow madeninde linyit çıkartmaya son vermediği için AB Komisyonu'na günlük 500 bin Euro para cezası ödeyecek.
Mahkeme, mayıs ayında "geçici tedbir" olarak söz konusu madenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, Polonya ise bu kararı uygulamamıştı.