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Avrupa Adalet Divanı’ndan ilginç ‘helal et’ kararı

Avrupa Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB’nin organik ürünlerinde kullandığı ‘Bİo’ veya ‘Organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.

26 Şubat 2019 Salı 17:15
Avrupa Adalet Divanı’ndan ilginç ‘helal et’ kararı

Avrupa Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB’nin organik ürünlerinde kullandığı ‘Bİo’ veya ‘Organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.


Fransız Hayvan Koruma Örgütü’nün İslami usullere göre kesilen hayvanların organik ürün olmadığı konusunda mahkemeye başvurması üzerine Fransız makamları da davayı Avrupa Adalet Divanı’na (ECJ) taşıdı. Avrupa Adalet Divanı, hayvanların refahının organik ette önemli bir rol oynadığını, İslami usulde bıçakla kesilmesi yüzünden hayvanların acı çektiğini ve bu yüzden işlemin organik standartlarından uzak olduğuna hükmetti. Mahkeme, bıçakla kesimin Avrupa standartlarına göre hijyenik olmadığı gerekçesiyle İslami usullere uygun kesilen hayvanların et ürünlerinde AB’nin organik ürünlerinde kullandığı ‘bio’ veya ‘organik’ etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.


Organik ürünlerde hayvanın refahı önemli maddelerden birisini oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:15
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