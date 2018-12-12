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Avrupa Adalet Divanından Hüsnü Mübarek'e ret

Avrupa Adalet Divanı, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in, AB ülkelerindeki mal varlığının dondurulması kararının kaldırılması talebini reddetti

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:25
Avrupa Adalet Divanından Hüsnü Mübarek'e ret

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in, Avrupa Birliği (AB)ülkelerindeki tüm fonlarının ve mali kaynaklarının dondurulması kararının iptaline ilişkin başvurusunu reddetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanına bağlı Genel Mahkeme, Mübarek'in AB Konseyine karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB Konseyinin Mısır devlet fonlarının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle devrik lider Mübarek'in AB ülkelerindeki mal varlığının dondurulması yönündeki kararının geçerli olduğuna hükmetti.

AB Konseyi, Mısır'da 2011'deki devrimin ardından Mübarek ve ailesinin Avrupa'daki tüm fonlarının ve mali kaynaklarının dondurulmasına karar vermişti. Mübarek, söz konusu kararın 2017 ve 2018'de yenilenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Lüksemburg mahkemesine başvurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:25
  1. AB
  2. Avrupa Adalet Divanı
  3. Hüsnü Mübarek
  4. Mal varlığı

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