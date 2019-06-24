0553 313 94 23

Avrupa Adalet Divanı: “Polonya, AB Anlaşması’nı ihlal etti”

Avrupa Adalet Divanı, Polonya parlamentosunca çıkarılan yüksek yargı mensuplarının yaş haddinden emekliye sevkini sağlayan yasanın AB Anlaşması’nın 19.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:43
Avrupa Adalet Divanı: “Polonya, AB Anlaşması’nı ihlal etti”

Avrupa Adalet Divanı, Polonya parlamentosunca çıkarılan yüksek yargı mensuplarının yaş haddinden emekliye sevkini sağlayan yasanın AB Anlaşması’nın 19. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğuna hükmetti. Divan bugün açıkladığı kararda, “Yargıçları emekliliğe sevk eden bu yasa yargıç güvenliği ilkesi ve onun ayrılmaz bir parçası olan yargı bağımsızlığı ilkesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.


Son yıllarda yargı alanında çıkardığı yasalarla Avrupa Birliği gündemini sıkça meşgul eden Polonya’ya bir kötü haber de Avrupa Adalet Divanı’ndan geldi. Adalet Divanı, geçtiğimiz yıl Polonya parlamentosunda kabul edilen yüksek yargı üyelerinin emeklilik yaş haddini 70’ten 65’e düşürerek görevdeki yargıçların üçte birini emekliye sevk eden yasaya ilişkin kararını açıkladı. Divan, söz konusu yasanın AB Anlaşması’nın 19. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğuna hükmederken, Polonya’nın yargıç güvenliği ilkesi ve onun ayrılmaz bir parçası olan yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Divan kararında, “Yargıçların tarafsızlığı ve bağımsızlığının güvencesi onları dışarıdan gelebilecek her türlü müdahale ve baskıya karşı korumayı gerektirir. Yüksek yargı hakimlerini emekliliğe sevk eden söz konusu yasa bu gerekliliği yerine getirmemektedir” denildi.


Ancak Avrupa Adalet Divanı’nın bugünkü kararı Avrupa Komisyonu’nun Polonya’da yargıç güvenliği ve yargı bağımsızlığının tehlikede olduğu iddiasını onaylar nitelikte olup, hukuki açıdan bir yaptırıma sahip bulunmuyor. Çünkü Polonya, Adalet Divanı’nın aleyhinde karar vereceği duyumları üzerine geçtiğimiz Aralık ayında çıkardığı yeni yasa ile geri adım atmış, emekliye sevk edilen yargıçlara geri dönüş yolunu açmıştı.



Ne olmuştu?


Polonya’da 3.5 yıldır iktidarda bulunan muhafazakar ve milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından çıkarılan yasa ile yüksek yargıçların emeklilik yaşı 70’den 65’e çekilmiş, 65 yaşını dolduran yargıçların görevlerine devam etmek istemeleri halinde bir dilekçe ve sağlık raporuyla Cumhurbaşkanına başvurmaları şartı getirilmiş, ancak söz konusu yargıçların göreve devam edip etmeyecekleri Cumhurbaşkanının değerlendirmesine bırakılmıştı. Yasanın yürürlüğe girdiği geçtiğimiz Temmuz ayında 73 yüksek yargı üyesinden 27’si emekliye sevk edilmiş, Yüksek Yargı Başkanı Malgorzata Gersdorf ise anayasaya göre görev süresinin 2020 yılında dolacağını, anayasayla belirlenen görev süresinin hiçbir yasayla kısaltılamayacağını belirterek koltuğunu bırakmamıştı. Hükumetle yargı mensupları arasında patlak veren kriz neticesinde halk sokaklara dökülmüş, söz konusu yargı reformunun ülkede hukukun egemenliği ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracağı, bu durumun Avrupa Birliği Anlaşması 19. maddesinin ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu, Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etmişti.


Bu süreçte Komisyon yetkilileri ile çok defa bir araya gelen Polonyalı yetkililer, Avrupa Komisyonu üyelerini söz konusu değişikliğin hukukun egemenliği ilkesini ayaklar altına almadığına ikna etmeye çalışmış ancak görüşmelerden bir sonuç elde edilememiş, Polonya Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine 27 Haziran 2018 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen oturumla sorguya çekilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında acil olarak Polonya’nın durumunu görüşen Avrupa Adalet Divanı ise yüksek yargıçların emekliye sevk edilme işleminin yürütmesinin durdurulmasına, yaş nedeniyle emekliye sevk edilen hakimlerin derhal görevlerine dönmelerine hükmetmişti. Polonya hükümeti ise Adalet Divanı’nın önümüzdeki süreçte aleyhinde vereceği olası bir karar öncesi emekliye sevk edilen yüksek yargıçların göreve dönüşünü sağlayan yeni bir yasa hazırlamış, söz konusu yasa yine geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    1. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    2. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    4. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    5. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    6. Genç polis memuruna son tören
    7. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    8. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    9. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    10. Binali Yıldırım, sandık başında..
    11. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    12. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    13. Makineye kolunu kaptırdı
    14. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    15. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    16. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    17. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    18. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    19. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    20. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    21. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    22. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    23. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    24. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    25. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    26. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    27. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    28. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    29. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    30. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı