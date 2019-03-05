“Avrupa 12 Yıldız Şehir” unvanı 7’nci kez Büyükçekmece’nin

Büyükçekmece Belediyesi 19 Şubat tarihinde Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi’nde 7’nci kez “Avrupa 12 Yıldız Şehir” unvanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen Strazburg’a giderek ödülü alan Belediye Meclis Üyesi M. Aziz Zengin, Mart ayı meclis toplantısında ödülü Başkan Akgün’e takdim etti.

Büyükçekmece Belediyesi hayata geçirdiği projelerle 47 ülke arasından birinci seçilerek Türkiye’nin gururu oldu. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında 2018 yılının teması olan “Güçlü Bir Yerel Demokrasi İçin Vatandaş Katılımı, Danışmanlığı ve Bağlılığı” teması üzerinden çeşitli projeler ortaya koyanlar arasında Büyükçekmece Belediyesi birinci seçildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yedinci kez “Avrupa 12 Yıldız Şehir Unvanı”na layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, 7 defa üst üste bu ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

“Yabancı ülkelerde Türk bayrağı sallandırabiliyorsanız, bundan daha güzel bir şey olamaz”

Yedi kez üst üste bu ödülü almaya hak kazanan tek belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bu ödülü yedinci kez alıyorsak bunun hakiki sahipleri önce Büyükçekmece meclisi, meclisin kararları doğrultusunda bu şehri geliştirmeye çalışan benim mesai arkadaşlarım ama esas sahibi halkımızdır. Yabancı ülkelerde Türk bayrağı sallandırabiliyorsanız, adınızı duyurabiliyorsanız bundan daha güzel bir şey olamaz. Türkiye ve Marmara Belediyeler Birliği toplantılarında bana destek veren arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.