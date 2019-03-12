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Avro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno:- "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek"

12 Mart 2019 Salı 01:38
Avro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirilirse Avro Grubu nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerin ele alındığını belirten Centeno, Yunanistan'ın geçen hafta 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Centeno, Yunan hükümetinin, özelleştirme ve sağlık alanlarında sorumlu mali politikalar izlediğini, Yunanistan'ın, hedefler doğrultusunda 2019 yılında bütçe fazlası vermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yunanistan'da borçlu kişilerin konutlarının hacizden korunmasına ilişkin yeni yasa hükümleri üzerinde uzlaşı sağlanamadığına işaret eden Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." diye konuştu.

Yunanistan'ın ekonomik reformları yerine getirmesi durumunda, Avro Grubu'ndan yaklaşık 1 milyar avroluk nakit kaynak sağlaması öngörülüyor.

Avro Grubu'nun bir sonraki toplantısı, 5 Nisan'da AB Dönem Başkanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 01:38
  1. Avro
  2. Avro Grubu
  3. Brüksel
  4. Mario Centeno
  5. YUNANİSTAN

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